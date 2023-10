Në Granada të Spanjës po mbahet samiti i BE, ku të pranishëm mes liderëve evropian janë dhe kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Ajo çka bie në sy në një vide të postuar në X nga gazetari Xhemajl Rexha, janë tavolinat e liderëve që mbajnë vetëm emrat, pa flamuj. Kjo vjen si shkak që Spanja nuk e njeh Kosovës, e mesa duket është vënë në “pozitë” dhe ka vendosur që të mos reklamojë asnjë flamur.

Theksojmë se e pranishme është dhe presidentja Osmani, e cila i kërkoi sot Spanjës që të vendosë sanksione ndaj Serbisë pas sulmeve në veri ku humbi jetën efektivi Afrim Bunjaku. Ndërkohë shohim dhe kryeministrin Rama i cili shihet duke shkëmbyer të qeshura me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michael./m.j

Setting of EPC. Apparently, just names of the leaders with no flags, no country names, because of #Kosovo, as the host nation is the non-recognizer, Spain. pic.twitter.com/sJeRQukAoL

