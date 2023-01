Një tubacion gazi që kalonte midis Lituanisë dhe Letonisë u pa në zjarr më herët gjatë ditës së sotme, me raportime për një shpërthim në vend.

Nuk kishte asnjë provë të menjëhershme për një sulm, por një hetim është duke u nisur, tha operatori lituanez i transmetimit të gazit Amber Grid.

Transmetuesi publik i vendit LRT tregoi pamjet e një zjarri që shpërtheu në vendin e shpërthimit në qarkun Panevezys në Lituaninë veriore. Furnizimi me gaz u ndërpre dhe flakët pritej të shuheshin, tha shefi ekzekutiv i Amber Grid, Nemunas Biknius.

Lituania kufizohet me Rusinë dhe ndodhet në Detin Baltik, ku tubacionet e gazit Rusi-Gjermani Nord Stream u dëmtuan në shpërthimet e vitit të kaluar.

BREAKING: Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia

Public broadcaster LRT reports that the town of Pasvalys, in northern Lithuania, has evacuated due to the situation pic.twitter.com/I0WL6sXEs4

