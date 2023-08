Për herë të dytë në pak më shumë se një muaj, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u duk i ngrirë teksa fliste me gazetarët. Në një dalje publike në Covington, Kentaki, 81-vjeçari ndaloi për më shumë se 30 sekonda kur u pyet nëse do të kandidonte për rizgjedhje në vitin 2026.

Ndihmësit u përpoqën të nxisnin senatorin, por iu deshën disa sekonda të tjera që z. McConnell të reagonte.

Më pas ai iu përgjigj dy pyetjeve të tjera, të cilat duhej të përsëriteshin nga stafi. Ai nuk bëri asnjë koment për shëndetin e tij, përpara se të largohej me ndihmësit.

Një punonjës i stafit tha se ligjvënësi “ndihet mirë, por do të konsultohet me një mjek përpara ngjarjes së tij të ardhshme”.

Gabimi i parë verbal i zotit McConnell ndodhi gjatë një konference shtypi në Kapitolin e SHBA-së në Uashington DC më 26 korrik.

Atje, ai ndaloi në mes të fjalisë për rreth 20 sekonda, përpara se të largohej nga kolegët e tij senatorë republikanë.

McConnell, i cili udhëheq pakicën e ngushtë të partisë republikane në dhomën e sipërme të Kongresit, u shtrua në spital për një javë pasi pësoi një tronditje dhe një frakturë në brinjë pas një rënieje jashtë një hoteli në zonën e Uashingtonit në mars.

Ai u transferua në një institucion rehabilitimi dhe nuk u kthye në Senat deri në mes të prillit.

Pas incidentit të ngrirjes në korrik, mediat amerikane raportuan se McConnell ka duruar të paktën tre rënie të tjera që nga shkurti.

Ky episod i fundit do të ngrejë përsëri pyetje në lidhje me shëndetin e senatorit të Kentakit.

/a.r

BREAKING: Senator Mitch McConnell appearing to have another freezing episodepic.twitter.com/oqthEUvF2Q

— The Spectator Index (@spectatorindex) August 30, 2023