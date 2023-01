Kiara i tha Luizit që të mos merret fare me opinionin e banorëve lidhur me situatën që është krijuar midis tyre, ndërsa i vuri në dukje faktin që pavarësisht zhgënjimit që ajo përjetoi nga Luizi, prap ulet dhe bisedon me të.

Edhe njëherë tjetër, Kiara përsëriti faktin që disa gjëra vetëm ndihen me zemër dhe nuk shpjegohen dot me fjalë./m.j