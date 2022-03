Një ngjarje e paparashikueshme ndodhi në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscars pasi Will Smith goditi me shuplakë komedianin Chris Rock. Shkak për këtë u bë një shaka e komedianit për modelin e flokëve të gruas së Smith, Jada Pinkett Smith.

Ai tha se flokët e rruara të Jada-s janë të denja për “G.I Jane 2” duke iu referuar filmit ku Demi Moore rruan kokën. Jada ka treguar se vuan nga alopecia, arsye pse ka prerë dhe flokët. Smith në fillim dukej se po qeshte, ndërsa gruaja e tij nuk dukej e emocionuar për shakanë.

Papritmas, Smith u ngjit në skenë dhe goditi Rockun në fytyrë duke i thënë më pas që të mos e përmendte emrin e gruas së tij.

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022