Prane vendit te ngjarjes ishte aktori i njohur John Barrowman, i cili tregoi ngjarjen në Twitter: “Makina ishte ngjitur në mënyrë të përsëritur në shtegun përpara se të përplasej në vitrinën e dyqanit. Prania e policisë është e pabesueshme. Ata po pastrojnë zonën”, tha aktori. “Ka helikopterë që vijnë tani për të transportuar njerëzit.”

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns

— Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022