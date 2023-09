Një shofer po përballet me akuza të shumta, duke përfshirë terrorizmin pasi e futi makinën e tij përmes një muri në një stacion policie në shtetin amerikan të Nju Xhersit.

Oficerët thonë se ai hyri në dhomën e tyre të stafit, ndërsa kishte vendosur këngën Welcome to the Jungle në makinën e tij.

Ai akuzohet gjithashtu se ka përplasur me dashje garazhin e një rezidence private më herët të njëjtën ditë.

Duke shpallur akuzat, policia publikoi pamjet e ngjarjes, e cila ndodhi më 20 shtator/m.j