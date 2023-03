Marrëdhënia mes Luizit dhe Kiarës nuk është më e njëjta. Çifti ka qëndruar distant që nga dita e djeshme e madje nuk kanë biseduar as me njëri-tjetrin, që pas lojës së vajzave. Sot, Luizi tentoi të bënte një hap, duke përqafuar Kiarën por u has me rezistencën e saj. Moderatorja i bëri të ditur se nuk ndihet gati që ta përqafojë e ta puthë.

E vetmja banore e cila u mundua t’i pajtonte ishte Ermiona, mirëpo ajo u përjashtua sot nga ‘Big Brother’ pasi theu rregullat. Se si do shkojë lidhja e tyre e se kush do bëhet ‘ndërmjetës’, mbetet për t’u parë.

BISEDA: (Luizi tenton ta përqafojë)

Luizi: Nuk po të shaj as po të pështyj.

Kiara: E kuptoj, po nuk jam gati, as të të përqafoj, as të të puth.

Luizi: Po mirë jam gati unë.

Kiara: Po mirë je gati ti..

Luizi: Duro.

Kiara: Si duro?

Luizi: Po duro përqafimin, se nuk po të jap shpullë.

Kiara: E para, kujto fjalët që të thashë dje. Mbaji vath në vesh, nuk po i zbaton ato që unë të kam thënë. Nuk të them më, nëse nuk e ndjen, mos e bëj.

Mos hajde të më përqafosh se nuk më ka kaluar. Vjen sikur nuk ka ndodhur asgjë./m.j