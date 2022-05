Pas fitores 4-3 të Manchester City ndaj Real Madridit në Angli, në Bernabeu po luhet akti i dytë gjysmëfinal. Ditën e djeshme ishte Liverpool i Jurgen Klopp ai që siguroi finalen pasi mundi në Spanjë 2-3 Villareal, teksa e kishte mundur edhe në Angli.

Pjesa e dyte – Shansi me i madh i ndeshjes ka qene ne kembet e Vinicius qe ne fillim te pjeses se dyte, vetem 5-6 sekonda loje, ka pasur shansin me te mire per gol. Carvajal ka krosuar ne qender aty ku topi ka filtruar dhe vetem pak hapa larg porte braziliani e ka goditur totalisht jashte. E pafalshme…

Mahrez shenon golin e avantazhit per Manchester City me nje aksion te bukur. Duket sikur goditja eshte e rende dhe Grealish i afrohet dy here golit te 0-2. Por, ndeshja ka rezervuar emocione deri ne fund…

Kur dukej sikur eliminimi i Real Madrid do te konusmohej, ndodh mrekullia e radhes. Sepse ne Bernabeu ndeshja nuk mbaron kurre, sidomos kur Rodrygo futet ne loje dhe arrin te shenoje brenda 1 minute dy gola! Nje here me kembe me asist te Benzema, pastaj me koke me asist nga Carvajal.

g.kosovari