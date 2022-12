Tre burra janë akuzuar për krime që variojnë nga sulmi i zakonshëm deri te tentativa për vrasje në Afrikën e Jugut pas një sulmi të dyshuar me motive racore ndaj dy djemve me ngjyrë në një pishinë publike.

Burrat u filmuan duke sulmuar adoleshentët teksa përpiqeshin të përdornin pishinën në resortin Maselspoort në provincën Free State në ditën e Krishtlindjes.

Treshja duket se po përpiqej të pengonte adoleshentët, 13 dhe 18 vjeç, të notonin, duke pretenduar se pishina ishte e rezervuar për të bardhët.

Në videon, e cila thuhet se u filmua nga një i afërm dhe u dënua gjerësisht në rrjetet sociale, burrat u shfaqën duke u bërtitur adoleshentëve dhe i goditën.

Njëri nga burrat dukej se mbante kokën e 18-vjeçarit nën ujë, ndërsa djali 13-vjeçar dyshohet se ishte kapur nga fyti dhe është tërhequr nga flokët.

Pamjet e tjera të sigurisë tregojnë se burrat përpiqen të parandalojnë adoleshentët të hyjnë në pishinë dhe grupin e njerëzve të bardhë që dalin nga uji sapo adoleshentët me ngjyrë hynë në të.

Johan Nel, 33 vjeç dhe Jan Stephanus van der Westhuizen, 47 vjeç, janë liruar të dy me një paralajmërim dhe do të kthehen në gjykatë në vitin e ri me akuzat për sulm të zakonshëm dhe lëndime kriminale.

Një burrë i tretë, 48 vjeç, është akuzuar për tentativë vrasjeje, pasi dyshohet se ka mbajtur nën ujë një nga djemtë.

Partitë politike dhe aktivistët u mblodhën për të protestuar jashtë gjykatës të enjten dhe incidenti është dënuar gjerësisht, duke përfshirë edhe presidentin Cyril Ramaphosa.