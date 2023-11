Një video që bën xhiron e internetit tregon momentin tronditës kur motori i një Airbus A321 shpërtheu në flakë të dielën pasi goditi një zog ndërsa fluturonte mbi Brazil.

Mediat e huaja njoftojnë se, avioni i LATAM Airlines, me bazë në Kili, ishte nisur nga Salvador për një fluturim tre-orësh drejt Sao Paulo, kur një zog goditi papritur krahun e djathtë të avionit.

Videoja nga brenda fluturimit tregon shkëndijat që vijnë nga motori ndërsa piloti kthehet për të bërë një ulje emergjente në aeroportin ndërkombëtar Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Pasi piloti e ul për mrekulli avionin, pasagjerët e duartrokasin atë për manovrat e tij. Ndërsa avioni ulet, motori shpërthen në flakë. Madje, një pasagjer ishte aq mirënjohës që kishte mbijetuar, saqë doli nga avioni i gjunjëzuar.

“Ishte me të vërtetë një moment terrori që ne përjetuam. Një frikë shumë e madhe, por falë Zotit gjithçka shkoi mirë. Motori shpërtheu në flakë disa minuta pas ngritjes. Na kapi paniku, menduam se do të vdisnim”, shtoi pasagjeri.

2014 delivered LATAM Airlines Airbus A321-231 aircraft (PT-MXQ) made a safe landing on Runway 10 of Salvador International Airport (SSA/SBSV), Brazil after a bird hit incident on Engine 2 at FL160, followed by flame spitting visuals on 12 Nov.

Flight : https://t.co/XaJci8vHPZ pic.twitter.com/nMSUUSx0dz

— FL360aero (@fl360aero) November 13, 2023