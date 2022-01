Fjala më e përdorur gjatë 2021 mes forcave të policisë dhe njerëzve të drejtësisë është vetingu. Rezultatet dhe vëmendja në të dy fushat e zbatimit të ligjit kanë qenë shumë të ndryshme. Megjithëse me probleme dhe jo me shpejtësinë e diktuar nga Kushtetuta, Vetingu në drejtësi nën mentorimin e ndërkombëtarëve nga shkurti 2018 deri në fund të dhjetorit ju kërkoi llogari për pasuritë dhe figurën 487 gjyqtarëve dhe prokurorëve .

Ky veting pritet të kontrollojë në vijim pasuritë e 315 gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë mbetur në këtë listë. Ata do te ballafaqohen njëherazi me seanca publike, dhe gjatë 3 viteve mbërthyen me ethe çdo njeri të drejtësisë dhe ndryshuan strukturën e Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë dhe së fundmi edhe gjykatat e zakonshme.