Kryeministri Edi Rama shprehet se rruga e re Kardhiq-Delvinë do të hapet më 2 Korrik.

Ai shprehet se kjo vepër është e shumëpritur me dekada në shërbim të Shqipërisë turistike.

“Dhe me këto pamje të rrugës së re Kardhiq-Delvinë që do të hapet më 2 korrik, një vepër e shumëpremtuar e shumëpritur me dekada në shërbim të Shqipërisë turistike, ju uroj një ditë të bukur”, shkruan Rama.

