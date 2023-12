Gjykata Europiane e Drejtësisë ka mbajtur të enjten, 21 dhjetor duke filluar nga ora 9:30, seancën gjyqësore për padinë e ngritur nga superliga në lidhje me sundimin e UEFA dhe FIFA në botën e futbollit në kundërshtim me ligjet. Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, në fakt, vendosi në favor të Superligës , e cila kishte apeluar monopolin nga UEFA dhe FIFA . Sipas GJED-së, në fakt, ka një abuzim me pushtetin dominues nga dy organet më të larta të futbollit kontinental dhe botëror, të cilat ushtrojnë monopol.

Gjykata ka vënë në dukje gjatë seancës se ka abuzim të dukshëm të pushtetit dominues nga UEFA dhe FIFA duke ushtruar monopol. Sipas gjykatës në fjalë, UEFA nuk mund të ushtrojë monopol dhe do të ishte e ligjshme të krijohej një garë paralele e menaxhuar nga klubet.

Vendimi shton gjithashtu se garat e futbollit dhe shfrytëzimi i medias janë aktivitete të dukshme ekonomike dhe duhet të jenë në përputhje me rregullat e konkurrencës dhe të respektojnë lirinë e lëvizjes, megjithëse aktiviteti ekonomik i sportit ka disa karakteristika specifike, siç është ekzistenca e shoqatave që kanë disa kompetenca rregullatorë dhe kontrolluese dhe fuqi për të vendosur sanksione.

/a.r