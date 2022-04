Kryebashkiaku Veliaj ka postuar nje mesazh shume interesant lidhur me autobuzin e aksidentit te djeshem. Ai fton qytetaret te votojne qe ta mbajne apo te heqin mjetin prej vendit te aksidentit:

“Fatmiresisht aksidenti me i çuditshem ne nje shekull kryeqytet qe pa pasoja per jeten! Por teksa po pergatiteshim per te hequr autobuzin mbi Lane, shume vete propozuan ta leme si nje instalacion per kujdesin ne timon e ure alternative mbi Lane! Si mendon shumica? !”