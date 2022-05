Kryebashkiaku Erion Veliaj ka inspektuar punimet në shkollën e re që po ndërtohet në Qesarakë. Veliaj tha se në vitin e ri shkollor ajo do të presë 600 nxënës dhe pas tërmetit të 2019, sot po ngrihet më e fortë për komunitetin. Kryebashkiaku theksoi se shkolla 9-vjeçare “17 Shkurti” do të jetë gati në kohë.

Veliaj nënvizoi faktin se prindërit duhen nxitur t’i shpien fëmijët në shkollat afër lagjes së tyre. Sipas tij, shkollat kanë të njëjtën cilësi, madje edhe më mirë se shkollat në qendër të Tiranës.

“Fëmijët harxhojnë kohë pa fund në trafik. Kjo s’ka kuptim! Është fakt se këtu, në periferi, kemi shkolla edhe më të mira, se janë më të reja, që bëhen me teknologjinë e fundit, me eficiencë energjetike, me klasa të bollshme. Janë edhe shkolla, edhe qendra komunitare. Po krijojmë një super palestër, një auditor, njësoj siç kemi bërë edhe tek Liceu Artistik, edhe tek shkolla “Servete Maçi”, apo në shumë prej shkollave të tjera në qendër të Tiranës. Janë hapësira që mund të përdoren nga komuniteti. Pra, shkolla të jetë pak më shumë se sa një mjedis që përdoret vetëm në oraret 8:00 me 13:00; të përdoret për sport, art dhe kulturë, edhe në fundjavë, nëse ka aktivitete nga komuniteti”, sqaroi Veliaj.