Ndonëse është tërhequr nga politika aktive, Gramoz Ruçi vijon që të jetë jo vetëm një mik, por edhe një bashkëpunëtor i ngushtë për socialistët.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka postuar këtë të dielë një foto me ish-Sekretarin e Përgjithshëm të PS Gramoz Ruçi, me diçituren: “Nuk ka si të dielat me shokun Gramoz”, duke na lënë të kuptohet se takimi me Ruçin nuk eshte rastesor.

Ndërkaq, dy ditë më parë, kryesocialisti Edi Rama e konfirmoi Erion Veliajn si kandidatin e së majtës për një mandat të tretë në krye të Bashkisë së Tiranës.

