Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj i ftuar në Top Channel analizoi rezultatet e zgjedhjeve vendore të14 majit, Krahasuar me votat e marra në këto zgjedhje, ku Veliaj siguroi rreth 60 mijë, i u shpreh se LSI e dëmtoi PS-në në zgjedhjet e vitit 2015.

Duma: Rama thotë se keni lindur me këmishë.

Veliaj: Me këmishë kam ardh dhe sot, nuk besoj tjetër batuta e Edit dhe tjetër puna, unë besoj tek fushata permanente. Në këshill bashkiak me LSI fituam 21 mandate, sot 33, dukuria e LSI… shif rezultatet, po të ishte individuale më dëmtoi mua. Angi Richerche, sondazhit të parë i ra në kokë, ne na dha një sinjal, po t’i pyesje edhe në fokus grupet me demokratët.. Di që shkoi nga 5 në dy kur ishte vetëm. Edhe thithëlopa ka qumështin, thjesht e pi nga lopa. Përdorni shushunjën, kjo kanceromë na dëmtoi, sa më shumë t’i torturosh shifrat aq më shumë flasin.

