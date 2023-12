Një anëtare themeluese e grupit muzikor amerikan kantri “Dixie Chicks” ka vdekur në një aksident automobilistik. Sipas Departamentit të Sigurisë Publike në Teksas, 65-vjeçarja Laura Lynch, vdiq pasi u përfshi në një përplasje mes dy automjeteve pranë qytetit të El Pasos të premten.

Duke reaguar ndaj lajmit, anëtarët aktualë të grupit në një postim në Instagram thanë se ishin të shokuar dhe të pikëlluar.

“Ne kemi një vend të veçantë në zemrat tona për kohën që kaluam duke luajtur muzikë, duke qeshur dhe duke udhëtuar së bashku. Laura ishte një dritë e ndritshme…energjia dhe humori i saj infektues i dhanë një shkëndijë ditëve të para të grupit tonë. Laura kishte një dhuratë për dizajnin, një dashuri për gjithçka në Teksas dhe ishte e rëndësishme në suksesin e hershëm të grupit. Talentet e saj të pamohueshme na ndihmuan të na shtynin përtej lëvizjeve nga qoshet e rrugëve në skenat në të gjithë Teksasin dhe në mes të Perëndimit,” tha grupi, duke shtuar se mendimet e tyre ishin me familjen dhe të dashurit e Lauras.

Grupi u krijua fillimisht si Dixie Chicks në Dallas, Teksas, në vitin 1989. Anëtarët bashkëthemelues ishin Lynch, një basist dhe më vonë vokalist, Robin Lynn Macy (vokalist dhe kitarist) dhe motrat multi-instrumentale Martie dhe Emily Ervini.

Grupi performoi muzikë country dhe bluegrass në festivale dhe vende të ndryshme. Përpara se Lynch të vendoste të largohej në 1995, Dixie Chicks publikuan tre albume: Thank Heavens për Dale Evans, Little Ol’ Coëgirl dhe Shouldn’t a Told You That.

Por suksesi komercial i grupit do të vinte në vitin 1998 me albumin e tyre Ëide Open Spaces.

Grupi u riemërua në The Chicks tre vjet më parë. Vendimi për të hequr “Dixie” pasoi kritikat se fjala kishte konotacione për skllavërinë amerikane.

/a.r