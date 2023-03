E mbushur me mister dhe me “shpërfillje” nga ana e drejtësisë është vdekja tragjike e 22-vjeçares nga Kenia Joy Ayoko. Edhe pse kanë kaluar shumë muaj që prej denoncimit të rastit ekskluzivisht nga emisioni i Report Tv, “Pa Gjurmë”, blutë nuk kanë ende një përgjigje se çfarë ka ndodhur me të renë keniane. Ayoko vdiq në shtetin e saj, në Kenia, por u mbajt te Trauma për disa muaj me radhë në gjendje kome, çka ka nxitur dyshimet se në fakt ngjarja është duke u fshehur. I njëjti skepticizëm u përcoll sot në Repolitix me gazetarin e Report Tv, Denis Minga ku avokati Idajet Beqiri denoncoi rastin qysh në krye të herës, kur drejtësia heshti. Beqiri tha në Report Tv se 22-vjeçaren e pikasi në një media gjermane, pasi për të kishin hapur një fondacion për ndihmë. Ai u shpreh se kjo ngjarje po fshihet me qëllim nga policia e shtetit, e cila sipas tij e di edhe autorin. Beqiri bën blutë përgjegjës për këtë ngjarje të rëndë.

“Kjo media gjermane s’është se e kishte shpjeguar faktikisht. Më ra në sy fotografia e saj, në gjendje kome… Pra fotografia ishte kapur. Pra ai ishte një lajm jo për të denoncuar por për të kërkuar ndihmë. Ngjarja ka ndodhur në gusht dhe për një çështje nga më të voglat këtu raportohet. Kjuo më çoi në konkluzionin që këtë ngjarje e ka ditur shumë mirë policia, madje di dhe autorin. Por ai që e ka bërë është më pushtet por jo vetëm politik. Policinë e shtetit e mban krimi në fre. Kanë qenë aq të fuqishëm sa t’ua mbyllin gojën edhe mediave. Pra është një krim i rëndë i cili e fundos policinë e shtetit, është përgjegjëse.”- thotë Beqiri.

Avokati gjithashtu u shpreh se edhe në spitalin e ‘Traumës’, vajza nuk ruhej nga policia, por vetëm nga e ëma e saj.

“Ruhej vetëm e ëma. Por nuk ja dhanë ndihën që të shkonte në Itali”- vijon Beqiri.

Edhe për avokatin Arbër Hoxha ngjarja është shumë e rëndë, madje qëllimisht nuk po hetohet. Për Hoxhën, ky është krim pasioni.

“Duhet të ishte me kamera në ambiente publike. Ky është krim pasioni. Ka ndodhru diçka midis kësaj vajzës dhe dikujt tjetër, shkaqe mund të jenë intime… në shenjat dhe në aktet e saj, sidomos poshtë thonjve mund të gjendej edhe akti i agresorit. Gjithashtu edhe telefoni… prodhon sinjal dhe aty mund të krihej gjithë zona për të provuar kush ishte me të. Nëse do kishte një angazhim normal do e zgjidhnin. Fakti që nuk po zbardhet do të thotë se nuk duan të zbardhen.”- thotë Hoxha.

/e.d