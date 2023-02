Emili Mutua, shoqja e dhomës së 22-vjeçares nga Kenia, Joy Ayoko, ka folur ekskluzivisht për emisionin ‘Pa Gjurmë’ në Report Tv, ku ka treguar fakte të reja për atë që ka ndodhur 13 gushtin e vitit të kaluar.

Pas dëshmisë së dhënë në polici, pak ditë më parë Emili sqaron për Report TV se nuk ka patur dijeni për lidhjen intime të Joyt me shoferin e kazinos Rodi Barci. Kjo dëshmi e Emilit bie në kundërshtim me atë se çfarë ajo ka deklaruar në Prokurori, pak ditë më parë.

Sipas saj ajo atë natë ishte në punë dhe kur shkoi në shtëpi nuk e gjeti miken e saj në dhomë. Ajo tregon se nuk ishte në dijeni nëse 22-vjeçarja kishte lidhje me shoferin e kazinosë Rodi Barçi. Emily insiston se ajo nuk di se çfarë ka ndodhur atë natë, ndërsa shton se nuk ishte në dijeni nëse shoqja e saj ishte kërcënuar më parë.

Dëshmia e plotë

Gazetari: Përshëndetje Emily!

Emily Mutua: Përshëndetje!

Gazetari: Të telefonova sepse dua të të pyes në lidhje me Joy-n dhe dëshminë që ke dhënë në fundjavë për shoqen tënde, e cila tashmë nuk jeton më.

Emily Mutua: Po!

Gazetari: Çfarë dëshmove, çfarë di ti për ngjarjen që ndodhi në Gusht, me Joyn?

Emily Mutua: Unë isha në punë gjatë natës dhe shkova në shtëpi, por nuk e gjeta atë.

Gazetari: A kishte Joy lidhje intime me shoferin e kazinosë, Rodi Barçi?

Emily Mutua: Unë nuk e di nëse ishte një lidhje dashurie, por ata dilnin bashkë dhe ajo kurrë nuk tha që frekuentoheshin (ishin në lidhje).

Gazetari: A e shqetësonte ai atë?

Emily Mutua: Këtë nuk e di, më kupton, ishte çështje personale?

Gazetari: A ke ndonjë dyshim?

Emily Mutua: Realisht unë nuk e di se çfarë ndodhi, me të vërtetë do të doja ta dija se çfarë ndodhi. Nuk e di se çfarë ndodhi sepse kur shkova në shtëpi ajo nuk ishte atje, dhe pas 2 ditësh ajo u shfaq, e kupton?

Gazetari: A të ka kërcënuar Rodi ndonjëherë?

Emily Mutua: Kurrë, kurrë!

Gazetari: Po Joy-n? A e ka kërcënuar ndonjëherë?

Emily Mutua: Nuk e di sepse ata kishin marrëdhënie personale dhe unë nuk isha pjesë e saj.

Gazetari: Po përpara se të ndodhte ngjarja? A të tha Joy ndonjëherë ndonjë gjë të keqe, shqetësuese?

Emily Mutua: Jo! Ne nuk flisnim shumë për gjëra personale.

Gazetari: As në lidhje me Rodin?

Emily Mutua: Ne thjesht shkonim në punë, gatuanim, hanim, kjo është e gjitha.

Gazetari: Kur ishte hera e fundit që ti e ke takuar Joy-n?

Emily Mutua: Në punë, më datë 12 gusht.

Gazetari: Një ditë para ngjarjes?

Emily Mutua: Po!

Gazetari: Joy kurrë nuk të tha ndonjë gjë për Rodin?

Emily Mutua: Po, ata dilnim bashkë, por kurrë nuk më tha që ai e përndiqte atë, ajo kurrë nuk u ankua për ndonjë gjë, ajo kurrë nuk më tha mua ndonjë gjë, por i ka thënë shoqes së saj të ngushtë.

Gazetari: Joy Brenda?

Emily Mutua: Po!/m.j