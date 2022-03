Sulmet ruse kanë shkaktuar mjaft viktima të pafajshme mes popullsisë civile në Ukrainë. Mes tyre mjaft fëmijë.

E gjithë kjo ka sjellë zemërimin e Komandës së Forcave të Operacioneve Speciale të Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Me anë të një postimi në Facebook, “ujqërit” e Ukrainës kanë paralajmëruar rusët se s’do të ketë mëshirë për ata.

Ata theksojnë faktin se Rusia po sulmon nga larg dhe për pasojë nuk mund t’i shohin fëmijët dhe të rriturit se çfarë po përjetojnë.

Postimi i plotë:

“Vëllazëria SSO e Ukrainës i dërgon përshëndetjet e saj artilerisë ruse! Ne ju përgëzojmë: pasi bombardove qytetet tona paqësore, të afërmit tanë, fëmijët, të dashurit tanë, ju, krimba, u bëtë objektivi ynë numër një. Ne ju shpjegojmë, Vanki: ju duket se jeni larg dhe qëlloni në objektiva që nuk mund t’i shihni. Ju nuk shihni fëmijë të vegjël, pleq, shtëpi, kopshte, shkolla dhe spitale, pasi të gjitha këto janë vetëm qëllime për ju. Tani shikoni, krimba: ju nuk i shihni shënjestrat tuaja dhe ju duket se jeni të lehtësuar. Por më besoni: nuk do të jetë kurrë më e lehtë për ju. Ne tashmë kemi informacion për ju. Tani e tutje, nuk do të ketë më artileri ruse të kapur. Zero mëshirë, asnjë “ju lutem mos vrit, unë dorëzohem” nuk do të jetë shpëtim.Lidhni pantallonat, ne kemi ardhur tashmë për ju. Telefononi mamatë për herë të fundit. Tregojuni se do të vdisni së shpejti. Ne nuk jemi vdekje, jemi më keq!”

/a.r