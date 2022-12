Sulmi dhe shkatërrim i varrit të Mithat Frashërit është rudiment i një mendësie arkaike, tipike të prapambetur dhe zakoni më i ndyrë i një pjese të shoqërisë sonë për mënyrën se si sillet me varret dhe me njerëzit e vdekur. Përpos kësaj, ky akt burracak, i realizuar në errësirë dhe në fshehtësi është një rudiment po aq arkaik ndaj një personaliteti në historinë e Shqipërisë që ka merita të paana, por që pati dhe bëri edhe gabime historike në jetën tij. Personalisht e dënoj ashpër këtë sjellje vandale si në planin njerëzor, por edhe në planin historik, pikërisht për atë që përfaqësonte Mithati por edhe familja e tij, duke nisur nga i ati Abdyl Frashëri, dhe xhaxhallarët Sami dhe Naim Frashëri. Me emrin real Mithat Frashëri dhe me pseudonimi Lumo Skëndo, ai tregoi se vlera e tij ishte aq e madhe saqë nuk e nxinte dot vetëm një emër. Por, çfarë pret nga një popull që jo vetëm nuk i nderon të vdekurit, por si në këtë rast, 73 vjet pas vdekjes së një të vdekuri që shkriu jetën për Shqipërinë, i shkatërrojnë varrin! Më poshtë po risjell një shkrim analizë me titull “Mithat Frashëri pro dhe kundër” në formë studimi për figurën e Mithat Frashërit që pretendoj se e kam trajtuar pa qenë partizan i një force apo rryme politike, por mbështetur mbi fakte, dokumente dhe perceptim mbi bazën e asaj që është e arkivuar. Shkrimi është publikuar si editorial në gazetën “Panorama” të numrit të 9 nëntorit 2018, 5 ditë përpara ardhjes të eshtrave nga New York-u dhe varrosja e tyre në Tiranë. Lexim të këndshëm!

Mithat Frashëri pro dhe kundër. (9 nëntor 2018, gazeta “Panorama”) Nga ROLAND QAFOKU Të ishe Mithat, por jo Frashërlli. Të të donin aq shumë si Lumo Skëndo, por të të urrrenin po aq shumë si Mithat Frashëri njëkohësisht. Kryetar i Kongresit të Alfabetit në Manastir dhe një nga hartuesit e këtij alfabeti, por çdo vepër e shkruar prej tij u ndalua me ligj të veçantë të qarkullohej dhe lexohej. Firmëtar i Aktit të Pavarësisë dhe ministër në qeverinë e parë të Ismail Qemalit, por për 50 vjet firma dhe emri i tij u fshi nga kjo proklamatë dhe historia njëkohësisht dhe emri i tij u vendos në listën e kriminelëve të luftës. Një dardhë që ra poshtë pemës Frashëri, me Abdylin baba dhe me Naimin dhe Samiun xhaxha, por që kjo iu mbajt publikut e fshehtë po për 50 vjet. Askush tjetër sa emri dhe figura e Mithat Frashërit nuk ka krijuar një dyzim në histori por edhe në letërsinë dhe filozofisë shqiptare sa ai. Aq e theksuar ishte dhe ndoshta vazhdon të jetë akoma edhe sot, sa mund të themi se Mithat Frashërin, ose e kanë dashur dhe e duan aq shumë, ose e kanë urryer ose vazhdojnë ta urrejnë po aq shumë. Shqipëria është ende e ndarë pro dhe kundër tij edhe tashmë që pritet që më 12 nëntor në SHBA dhe 14 nëntor në Tiranë të zhvillohen dy ceremontë e zhvarrimit të eshtrave në New York dhe varrimit të tyre në tokën për të cilin e la amanet. E kanë dashur dhe e duan për arsyen e madhe se mendimi intelektual shqiptar në vitet që ai jetoi, kalonte përmes tij. E urryen dhe vazhdojnë ta urrejnë për arsye sepse përfshirja e tij në politikë nëpërmjet Ballit Kombëtar dhe pozicioni i tij kundër komunizmit gjatë Luftës së Dytë Botërore la shije të rëndë për sistemin diktatorial. Por si duhet të vizatohet portreti i këtij njeriu të madh, nga të rrallat figura polivalente që ka nxjerrë Shqipëria? A është ai vetëm një personazh i mirë apo personazh vetëm i keq në histori apo të dyja sëbashku? Vështirë ti përgjigjesh saktë këtyre pyetjeve, por do përpiqemi ta vizatojmë Mithat Frashërin nëpërmjet deklarimeve të vet atij por dhe të tjerëve ndaj tij. Mithat Frashëri shpërtheu bashkë me nje plejadë shkrimtarësh dhe medimtarësh si Faik Konica, Fan Noli, Luigj Gurakuqi, Gjergj Fishta e Ndre Mjeda duke krijuar korpusin e korifejve të mendimit shqiptar në gjysmën e parë të shekullit 20-të. Gazetar, botues, diplomat, përkthyes, biograf, studiues, sociolog dhe albanolog, përveç shumë e shumë artikujve, studimeve, krijimeve letrare, Mithat Frashëri na ka lënë të shkruar dy kryeveprat e tij: “Kalendarin kambiar” nga vitit 1897-1928 dhe revistën “Dituria” nga vitit 1909 deri në vitin 1929. Nuk ka fushë që në këto dy kryevepra të mos ketë dhënë mendimin e tij special në ndihmë të zhvillimit të Shqipërisë dhe qytetarimit të shoqërisë shqiptare. Vetë emri dhe jeta e Mithat Frashërit u bë një institucion më vete. Ishte 49 vjeç kur shkroi një testament që edhe sot është unikal për nga mënyra e të shkruarit, mendimit, vlerës intelektuale që po linte pas por edhe dobisë së punës së tij për Shqipërinë. Mjaftojmë të shkëpusim disa pasazhe nga ai testament për të kuptuar vlerën e madhe të figurës së tij. Mithat Frashëri, më 29 prill 1929. “Çë ka pasuri të tundëshme ose të patundshme, libra, mobilla, karta, plaçka, etj i lë për krijimin e një “INSTITUTII ALBANOLOGJIJE” që të jetë një qendër e studimeve shqipëtare, të mprojë, të zhvillojë, të qendrësojë dhe të udhëheqnjë studimet që përkasin Shqipërinë dhe shqiptarëtë”. Ndërsa shkëlqeu në fushën intelektuale, përfshirja e tij në politikë e bëri Mithat Frashërin me shumë armiq. Ministër i Botores në qeverinë e Ismail Qemalit, vetëm 4 muaj pas marrjes së detyrës, ai dha dorëheqjen pas rrethimit të Janinës dhe qendrimit të butë sipas tij që mbajti kryeministri Ismail Qemali. Qendroi pak më shumë se dy vjet ambasador i Shqipërisë në Greqi nga vitti 1923 deri në vitin 1925 por edhe nga kjo detyrë dha dorëheqjen, pavarësisht se kontributi i tij sidomos për çështjen çame ishte i jashtëzakonshëm. Kundërshtar me Ahmet Zogun të cilin e sulmoi si intelektual e megjithatë gjatë viteve të mbretërisë qendroi me një baraslargësi nga politika. Pikërisht përfshirja e tij full time në politikë ishte aq e vlefshme për vendin por dhe po aq e rëndë për të. Ja si e përshkruan diktatori Hoxha figurën e Mithat Frashërit: Enver Hoxha, në librin “Kur u hodhën themelet e Shqipërisë së re, Tiranë 1984”, “Lumo Skëndo kish bërë për Shqipërinë veçse dy-tri broshura pa vlerë letrare e politike dhe ca muhabete të “stërholluara”. Kur e takova më tha se do më ndihmonte në rast se ndjek rrugën e xhaxhait tënd, patriotit Hysen Hoxha. Rrugën e tij po ndjek- iu përgjigjha, madje me besnikëri. Jo mu kthye, – Midhat beu, – nuk është ashtu. Ai ishte nacionalist i flaktë ishte me Ismail Qemalin në Vlorë kur u ngrit flamuri, ishte me Çerçizin e të tjerë kurse ti, nipi ti tij, ke marrë rrugë të keqe antishqiptare, ti je bolshevik dhe bolshevizmi është armiku i Shqipërisë”. Po përse Enver Hoxha e sjell figurën e Mithat Frashërit kaq të zbehtë dhe të një profili kaq të ulët duke treguar deri neveri e përçmim? Si ka mundësi që njeriu më i rëndësishëm i Shqipërisë, e nis pasazhin për të duke iu drejtuar me emrin Lumo dhe vijon më pas me emrin Midhat, duke bërë një ngatërresë në dukje të qëllimshme. Përse nuk e evidenton se është djali i Abdyl Frashërit, kryetarit të Lidhjes së Prizrenit dhe nipi i Sami dhe Naim Frashërit, ideatorëve të Rilindjes? Duket qartë se arsyeja e madhe përse Enver Hoxha e pikturon negativisht figurën e Mithat Frashërit është angazhimi i tij në politikë dhe konkurenca politike. Marrëveshja e Mukjes më 2 gusht 1943 në të cilën Mithat Frashëri ishte përfaqësues i Ballit Kombëtar si një nga ideatorët dhe hartuesit e kësaj marrëveshjeje ishte e pafalshme për Partinë Komuniste dhe Enver Hoxhën. Prishja e kësaj marrëveshje solli njëkohësisht edhe shpalljen armik politik dhe kryesor të Enver Hoxhës ndaj Mithat Frashërit. Ja çfarë shkruante Enver Hoxha pas kësaj marrëveshje: Enver Hoxha, Sekretar i Komiteti Qendor i Partisë Komuniste, shtator 1943. “Ju e dini që marrëveshja me Ballin Kombëtar ka qenë në dëm të Luftës Nacional Çlirimtare dhe të partisë sonë dhe si e tillë nuk u pranua nga Komiteti Qendror. Të jeni të pamëshirshëm në diskretitim ndaj Ballit Kombëtar në popull, në ndarjen e popullit nga ai në mënyrë që populli të bashkohet me ne, të paraqinti Ballin si shkaktar të përçarjes”. Lufta politike mes Partisë Komuniste dhe personalisht mes Enver Hoxhës dhe Mithat Frashërit vijoi edhe më shumë më 18 tetor 1943 ditë kur Mithat Frashëri u zgjodh kryetar i partisë Ballit Kombëtar dhe kjo rrezikonte marrjen e pushtetit nga ana e komunistëve. Ja çfarë shkruan Mithat Frashëri si kundërpërgjigje ndaj Partisë Komuniste dhe drejtuesit të saj Enver Hoxha: Mithat Frashëri, kryetar i Ballit Kombëtar, trakt i vitit 1944 “Partia Komuniste në këtë luftë ideololgjike dhe luftë klasash që vazhdon të bëjë e ka futur Shqipërinë në belanë më të madhe: ndau të birin nga i ati, ndau burrin nga gruaja, vëllanë nga motra, ndau më në fund shqiptarët në dy fusha vdekje. Ne po e përsërisim: Kurrë skemi dashur dhe as duam një gjë të tillë. Përgjegjësia historike e vëllavrasjes i takon vetëm Partisë së Kuqe”. Këtu historianët shqiptarë janë ndarë në dy kampe. Nga njëra anë qendrojnë ata që mendojnë se Balli Kombëtar bashkëpunonte me pushtuesit gjermanë dhe nga ana tjetër janë historianët që mendojnë se në këtë moment në Shqipëri nisi lufta civile e inicuar dhe e zbatuar nga Partia Komuniste dhe lideri i saj Enver Hoxha nën ndikimin e misionarëve jugosllavë. Ja si e përcjell këtë moment Mithat Frashëri: Mithat Frashëri 7, Tetor, 1943 “BALLI KOMBETAR Qarkore Nr. 7.Shqipëria e Shqiptarëve. Vdekja e Tradhëtarëve. Gjithë komiteteve Krahinore. Organizata e jonë ka dashur gjithmonë ti largohet grindjes dhe gjakderdhjes me Partinë Komuniste prandaj ka pasur një sjellje paqësore. Mirëpo shifet se Partia Komuniste jo vetëm që nuk respekton marrëveshjet e nënshkrueme në Mukaj, por na sulmon në çdo mënyrë, si me prapagande ashtu edhe me vrasje. Prandaj porositeni që çdo sulmi e çdo atentati komunist, ti përgjigjeni menjëherë dhe po me atë mënyrë. Për këtë çështje duhet bamë edhe një prapagandë sistematike tue botue trakte, kështu që ta kuptojë populli si është e vërteta dhe kush e ka fajin. Shqipëri e Lirë. 07- 10- 1943. Për Komitetin Qendror. Mid’hat Frashri”