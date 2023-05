Në 14 maj, në Shqipëri mbahet procesi i votimit për zgjedhjet lokale ku zgjidhen kryebashkiakët në 61 bashki të vendit dhe këshilltarët bashkiakë të këtyre bashkive. Analisti, Lorenc Vangjeli gjatë fjalës së tij në emisionin ‘Repolitix’ me Denis Mingën në Report TV, ka bërë një thirrje ndaj të gjithë qytetarëve shqiptarë me të drejtë vote, të cilëve u ka kërkuar që në 14 maj të shprehin vullnetin e tyre, duke mos neglizhuar fuqinë e votës së tyre.

Duke e konsideruar pjesëmarrjen e lartë në votime si ushtrim të demokracisë, Vangjeli tha se ata të cilët nuk votojnë në 14 maj, do të jenë të detyruar t’i nënshtrohen vullnetit të tjerëve të cilët do të marrin pjesë në votime.

“Pas tre ditësh politika hesht, për 24 orë pushim dhe për 12 orë rresht nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19:00 e darkës pushtetin do ta marrin qytetarët shqiptarë të cilët do të zgjedhin administratorët për 61 bashkitë. Është e rëndësishme që të votohet. Pjesëmarrja është një ushtrim i demokracisë, voton pro ose kundër është në fshehtësinë e secilit. Ai që do vendosë atë ditë të qëndrojë në shtëpi, apo t’i trembet shiut që mund të bjerë atë ditë, do t’i nënshtrohet vullnetit të të tjerëve. Edhe sikur tre shqiptarë të shkojnë të vetëm në zgjedhje, ata do qeverisen nga vullneti i dy prej tyre. Sa më shumë të shkojnë në zgjedhje aq më e shëndetshme do jetë demokracia shqiptare”-tha Vangjeli.