Referuar deklarimeve publike, punimet për këtë urë janë parashikuar të përfundojnë në gushtin e vitit të ardhshëm. Ura do të jetë e gjatë 380 metra me 3 harqe dhe do përdoret për makinat, kalimtarët e biçikletat. Kostoja e projektit llogaritet rreth 9 milionë euro.