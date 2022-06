Gjenerali ukrainas ka kërcënuar se do të shkatërrojë urën e “kordonit të kërthizës” prej 2.7 miliardë paundësh që lidh Rusinë me Krimenë duke përdorur armë perëndimore me rreze të gjatë

Një gjeneral i lartë ukrainas ka kërcënuar Moskën zyrtare se do të shkatërronte urën gjigande që lidh Rusinë me gadishullin e okupuar të Krimesë, duke përdorur armë perëndimore me rreze të gjatë.

Gjeneralmajor Dmytro Marchenko tha të mërkurën mbrëma se Kievi e konsideronte urën e Kerçit një objektiv legjitim ushtarak në luftën e vazhdueshme të vendit të tij kundër forcave pushtuese të Vladimir Putinit.

Duke folur për një uebsajt vendas, gjenerali, i cili ka udhëhequr mbrojtjen e Ukrainës në rajonin e Mykolaiv në jug e përshkroi urën që i kushtoi Rusisë 2.7 miliardë paund si një ‘kordon kërthizor’ që furnizon përforcimet ruse në jug.

Kur u pyet se çfarë planifikoi të bënte ushtria e Ukrainës me armët e avancuara që Kievi po i kërkon Perëndimit t’i japë, ai tha se ura do të ishte objektivi numër një.

“Duhet ta shqyejmë këtë kordon kërthizor për të prerë përforcimet ruse. Sapo të bëhet, Moska do të hyjë në panik”, tha ai.

Ukraina u ka kërkuar aleatëve të saj që të nxitojnë për t’i dhënë vendit më shumë armë dhe më të avancuara, duke thënë se nuk mund të mbajë forcat më të fuqishme të Rusisë pa më shumë mbështetje.