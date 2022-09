Gjykata e Posaçme shpalli sot (16 shtator 2022) të pafajshme anëtaren e KPK-së Etleda Çiftja.

Pas shpalljes së vendimit Çiftja tha se kishte 1 vit që ishte nën presion të vazhdueshëm dhe qëllimi i sulmit nuk ishte ajo por vetingu

Etleda Çifja: “Kërkuan gjykimin e shkurtuar vetëm që kjo histori të sqarohej një herë e mirë për opinionin publik nga dyshimet që kishin ngritur subjektet e rivlerësimit dhe kallëzuesit. Qëllimi i vërtetë, jam e bindur që nuk jam unë. Qëllimi i vërtetë është reforma në drejtësi dhe procesi i vetingut. Por unë gjendem aty si anëtare e pavarur e komisionit të kualifikimit. Kam bërë detyrën. Mendoj që kushdo që ka për detyrë të zbatojë ligjin, duhet ta zbatojë dhe jam një ndër to. Unë mendoj patjetër që do të vazhdoj detyrën time si komisionere e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pasi shumë kush ka përfituar nga kjo çështje, përveç familjes sime dhe meje.

Shumëkush është përpjekur që përmes kësaj çështjeje të dëmtojë reformën në drejtësi dhe procesin e vetingut. Unë mendoj që me vendimin e sotëm, që do tu vihet në dispozicion edhe mediave dhe shpresoj shumë që ky vendim të publikohet i plotë që përgojimi i emrit tim prej një viti a mos më shumë në media, të kuptohet qartë se cila ka qenë e vërtetë dhe nëse Etleva Çiftja është falsifikatore apo deklaruese e rreme e pasurive të paligjshme. Asnjëherë, që nga fillimi deri tani, kam patur dy kontrolle dhe asnjëherë nuk kam patur probleme me pasurinë.”

Anëtarja e vetingut u akuzua nga SPAK dhe u mor në gjykim për veprat penale “Falsifikim i dokumentave”, në formën e përdorimit, dhe “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë”, parashikuar nga nenet 186/1 dhe 257/a/2 i Kodit Penal.

Një seancë me parë prokuroria kërkoi shpalljen e saj fajtore për dy akuzat, deklarim të rreme të pasurisë dhe falsifikim të dokumentave në formë përdorimi, si dhe dënimin e saj me 1 vit burg të konvertuar ne 2 vjet shërbim prove.

Por ndryshe nga ky pretendim gjykata nuk e gjeti të fajshme Çiften me argumentin se fakti penal nuk ekziston dhe u shpreh se duhet të ishte prokuroria që duhet të kerkonte pushimin e cështjes që në seancë paraprake./m.j