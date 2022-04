Nuredin Dumani ka pritur vizitat e para në shtratin e spitalit të Traumës, ku edhe po mjekohet për plagën e marrë gjatë përplasjes më armë zjarri në Papër të Elbasanit. Nuk ka qenë asnjë familjar por prokurori dhe gjykatësi, të cilët i komunikuan masën e sigurisë “arrest me burg” mesditën e djeshme.

Megjithatë nuk e ka pritur keq! Burime për Dosja.al, bëjnë me dije se fill në momentin që ka parë hetuesin dhe gjykatësin, Dumani ka reaguar me një buzëqeshje, sikur i kishte pritur që t’i shkonin prej ditësh. Por me një buzëqeshje e mbyll!

Nuredin Dumani, “I pangopuri”, personi që kërkohet në çdo cep të Shqipërisë, ka qepur gojën dhe nuk jep asnjë informacion. E vetmja gjë që pretendon është se disa njerëz, ndoshta 5 apo 6 persona e kanë qëlluar në drejtimin e tij. Por kanë arritur vetëm që ta plagosin. Megjthatë shtoi se nuk ua kishte parë fytyrat.

Nga ana tjetër avokati i Dumanit, Armand Tragaj, tha se klienti i tij nuk mund të fliste për dinamikën e ngjarjes për shkak të gjendjes shëndetësore.

“Nesër sot në orën 10:00 do të jetë një tjetër masë sigurimi për një ngjarje të ndodhur vrasje me paramendim, për të ndjerin Bujar Çela. Klienti im është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe ka zgjedhur të mos flasë në këtë moment, duke qenë se ka probleme me mushkëritë, nuk është mirë të flasë”, tha avokati mbrojtës te premten.

Gjatë operacionit të Policisë të koduar “Arratia”, përveç Dumanit, u prangos edhe Henrik Hoxhaj, e dashura e tij 20- vjeçare nga Kosova, Mirjetë Hajdini, si dhe tre mjekë të Spitalit të Fierit, të cilët nuk lajmëruan Policinë për mjekimin e tij.

Policia ka sekuestruar edhe disa armë zjarri të llojit kallashnikov dhe pistoleta, ekspertimet balistike të të cilave pritet të hedhin dritë nëse janë përdorur në krime të tjera.

g.kosovari