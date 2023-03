Dy të plagosurat nga dora kriminale e Dan Hutrës janë në gjendje më të mirë shëndetësore. Elena Hysa ka lënë reanimacionin dhe ka kaluar në pavion aty ku po trajtohet edhe nëna e saj. Ato do përballen me hetuesit për të dhënë shpjegime për ngjarjen.

E plagosura e 3 e masakrës së 1 Marsit, Mariana Gurakuqi ka lënë spitalin që ditën e ngjarjes pasi ka marrë ndihmën mjekësore.

Burime nga grupi hetimor konfirmojnë për Klan Neës se Elena Hysa ka marrë disa goditje me thikë dhe një plagë me armë zjarri. Ndërsa e ëma e saj, Kujtime Hysa ka dëmtime në anën e majtë të trupit, të cilat fatmirsisht nuk i kanë prekur organet jetësore.

Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar që përveç familjarëve asnjë person tjetër nga jashtë të mos ketë kontakt me dy të plagosurit.

Nëne e bijë nuk kanë dijeni që kanë humbur jetën Mevlute Hysa dhe Hasime Dafku.

Gjatë deklarimeve paraprake Kujtime Hysa ka rrëfyer se mesditën e 1 Marsit ish-dhëndri Dan Hutra ka zbritur nga makina dhe ka tentuar të hap zjarrë me armë. Sipas 60 vjeçares, ai nuk ka folur asnjë fjalë. Ajo ka treguar se është përleshur me agresorin e me të është bashkuar edhe e bija Elena. Më tej ajo nuk mban më mend se çfarë ka ndodhur. Prokuroria e Tiranës vijon hetimet për këtë çështje, duke rrëmuar në të shkuarën e Dan Hutrës. Hetuesit kanë dyshime se ai është i përfshirë edhe në ngjarje të tjera kriminale.

