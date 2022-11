Gjetja e trupit të pajetë të 51-vjeçarit shqiptar Ylli Mera në Greqi ka tronditur komunitetin ku jetonin por edhe familjen e këtij të fundit, të cilët prej një jave ishin në kërkim të tij.

Për Protothemës ka folur vëllai i viktimës, i cili tha se ende nuk kanë informacion të saktë apo zyrtar por vetëm çfarë kanë dëgjuar nga mediat.

“Vëllain e gjetën të vdekur në mal, kishte shkuar atje me një grek, ndoshta për të prerë dru, ende nuk e dimë se çfarë ka ndodhur, por kemi dëgjuar që i është prerë këmba, aty e kanë gjetur sharrën elektrike me motor” thotë ai.

Vëllai i tij ishte njeriu që u shqetësua kur 51-vjeçari u largua për të prerë dru në mal dhe nuk dha shenja jete për tre ditë të tëra, duke u deklaruar zyrtarisht të zhdukur në polici më 4 nëntor.

“Kanë punuar bashkë me njeriun që ka shkuar në mal, por nuk di gjë më shumë, në Greqi jam vetëm unë, më vjen shumë keq për këtë ngjarje tragjike që ka ndodhur në familjen tonë, presim të mësojmë më shumë nga policia që po vijon hetimet.” -shtoi ai.

Që në momentin e parë që u raportua për zhdukjen e tij, alarmi u ngrit dhe policia nisi kërkimet intensive për gjetjen e tij, ndërsa grumbulloi edhe dëshmitë e personave që e njihnin mirë 51-vjeçarin dhe programin që ai ndiqte. Pasditen e së dielës, punonjës policie të Departamentit të Krimeve Kundër Jetës, nga shërbime të ndryshme të Policisë Helenike dhe me ndihmën e qenit të policisë “Shkëndija”, kanë arritur ta lokalizojnë në një zonë malore të Bashkisë së Volvit. Burri u gjet në gjendje të mjerueshme dhe pranë trupit të tij të pajetë kishte shenja gjaku, si pasojë e plagës me sharrë elektrike në kofshë.

Siç raportojnë banorët e fshatit për protothema.gr, 51-vjeçari e njihte dhe kishte marrëdhënie shumë të mira me 59-vjeçarin me të cilin kanë shkuar në mal ditën e martë për prerje të paligjshme. Në fund të fundit, nuk ishte hera e parë që të dy personat shkonin bashkë për të prerë dru dhe më pas i shisnin në zonë. Viktima dyshohet se do të merrte një shumë si punëtor, ndërsa 59-vjeçari mbante fitimin nga shitjet.

Bëhet e ditur se 59-vjeçari nuk ka treguar për vendndodhjen e trupit të pajetë të shqiptarit. I gjithë fshati në të cilin jetonte 51-vjeçari fatkeq në dekadat e fundit është tronditur nga ngjarja tragjike.

“Nuk kishte burrë më të mirë. Ai jetonte prej vitesh këtu dhe nuk kishte dhënë as të drejtën më të vogël askund. Dëgjuam që Kosta (siç e quanin në Greqi) kishte shkuar në mal dhe se kishte humbur jetën, kishte shkuar. disa herë për punë, për të prerë dru. Dy burrat kishin shkuar shumë herë bashkë. Policia e gjeti në mal. Me njeriun me të cilin kishin shkuar të martën, shkonin shpesh bashkë, pothuajse çdo ditë e çonte në punë”, tregon për protothema.gr, Giorgos Tsakalidis, banor i fshatit që i njihte të dy burrat prej shumë vitesh.

Mirëpo, gjërat morën një rrjedhë krejtësisht të ndryshme ndërsa dy burrat ishin në mal. Gjatë punës dhe ende nuk dihet sesi, 59-vjeçari ka plagosur veten me sharrë elektrike, ndërsa viktima ka mbetur i plagosur për vdekje nga mjeti prerës në kofshë.

Ajo që ngre pikëpyetje serioze është fakti se 59-vjeçari ka kontaktuar të birin për ta çuar në qendrën shëndetësore të zonës, por e ka lënë viktimën të vetëm dhe të pafuqishëm, për pasojë ka humbur jetën tragjikisht në pyllin e thellë. Gjithashtu, siç konstatohet nga hetimet policore, 59-vjeçari ka marrë me vete celularin e viktimës dhe e ka hedhur në asfalt gjatë rrugëtimit.

Në kontrollet e kryera nga policia në shtëpinë e 59-vjeçarit dhe në automjetin e djalit të tij 28-vjeçar, u gjetën gjithsej pesë thika, ndaj të dy personat u arrestuan për armëmbajtje pa leje. Dy të arrestuarit u dërguan në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Selanikut, ndërsa dosja, e cila është ngritur jashtë kufijve të vetëinkriminimit ndaj 59-vjeçarit dhe ka të bëjë me plagosjen për vdekje të 51-vjeçarit i është dorëzuar organit kompetent gjyqësor.

