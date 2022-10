Erion Korini, në një dalje të rrallë televizive, rrëfen në “Aldo Morning Show” në Tv Klan eksperiencën e tij me zgjedhjen e njeriut të jetës dhe konsultimin me prindërit. Këngëtari kujton veten në moshën 20-vjeçare kur ai u dashurua me një vajzë dhe nuk e kuptonte arsyen pse duhej të fliste me prindërit për këtë. Megjithatë, sot ka ndryshuar mendje.

Erion Korini: Unë kujtova ca episode të miat kur isha i ri, e lidha me veten time 20 vjeç.

Aldo: Këtu desha të dilja edhe unë.

Erion Korini: Njoha një vajzë, rashë në dashuri dhe normalisht më thanë që sipas traditës që duhet të lajmëroja prindërit, t’i thosha, ta diskutoja këtë gjë.

Aldo: Ndërkohë që prindërit s’e njihnin gocën fare?

Erion Korini: Edhe pse nuk kuptoja pse duhet të shkoja te babai, pse duhet t’ia thosha sepse më dukej që ishte një gjë e mbyllur, e ezauruar, unë duhesha me të dhe kaq mbaroi. I thashë ba, unë dua një vajzë. “Po mirë, dakord”, tha, “po familja, si është familja?” I thashë po ç’rëndësi ka familja kur unë dua vajzën?

Aldo: Ç’më duhet mua?

Erion Korini: Po. Më tha mua që “shiko, nga pema e mirë del lulja e bukur”. Unë në atë kohë nuk e kuptova, por tani që vajta 45 vjeç e kuptoj çfarë donte të thoshte babai.

Si telefonuesi i fundit, as Erion Korini nuk mund t’i “shpëtonte” pyetjes me të cilën Aldo “mundoi” parafolësit e tjerë.

Aldo: Shumë nga ne, mes 8 miliardë njerëzve e gjejnë dashurinë 6 metra larg. E thellë është kjo.

Erion Korini: S’e di, është pak e vështirë. Unë s’e kam gjetur kaq afër.

Aldo: Ç’rëndësi ka? Kur them 6 metra, them brenda qytetit.

Erion Korini: Unë kam harxhuar pak më shumë naftë, të them të drejtën, për ta gjetur.

Aldo: E kuptova që e paske në Dubai.

/a.r