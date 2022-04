Publicisti Edmond Tupja parashikon se kryeministri Edi Rama do ta mbyllë karrierëne tij si President i Republikës pas ezaurimit të këtij mandati 4-vjeçar si Kryeministër.

Duke hedhur paralele me Porto Rikon, Tupja nuk e konsideron surprizë faktin se në të ardhmen do të mund të kemi të gjithë pasaporta amerikane.

Tupe: Qeveria Rama i ka krahët e ngrohta. Është bërë marrëveshja me SHBA që këtu është zonë gjeopolitike dhe strategjike, amerikanët mund ta konsiderojnë veten si vendin e tyre. Më kujtohet historia e Porto Rikos, në fund të shekullit XIX-të Spanja, fuqi kolonialiste, jashtëqitje amerikane. SHBA me ta marrë pajisën gjithë banorët e këtij ishulli me psaportë amerikane. Porto Riko u quajt shtet ortak i SHBA. Mos u habitni kur një ditë të shpallemi shtet ortak i SHBA dhe me qitje të largët të bëhemi shteti i 51-të.

Do të kishim të gjithë pasaportë amerikane ndoshta, edhe qentë dhe macet shtëpiake. Por duke lënë mënjanën ironinë, shpërblet ai që qëlloi në atë moment kur u bë kjo marrëveshje, erdhi baza. Rama nuk lëviz nga pushteti. Ka përmendur dy herë në fjalët e tij jo rastësisht vitin 2029. Këtë mandat do ta mbarojë deri në 2025 dhe pastaj do jetë President nëse nuk është aq i babëzitur sa të bëhet përsëri Kryeministër. Dhe pastaj do të shkojë të merret me pikturë siç e ka deklaruar dhe vetë dikur në Francë.Kjo është marrëveshja që është bërë kështu që ai ndihet i sigurt deri në 2029.

/a.r