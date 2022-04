Greqia po përballet me ritme të larta të rritjes së çmimeve në muajt e fundit. Këto janë rritjet më të mëdha të çmimeve në dy dekadat e fundit. Rritja e çmimeve ka prekur edhe ato të ushqimeve. Sipas mediave greke kjo është një tronditje e madhe psikologjike për qytetarët helenë.

Për shembull, është rritur çmimi i sufllaqeve greke të cilat shkojnë nga 4 deri 7 euro.

Një filxhan ekspres kushton 5 euro dhe një birrë e vogël 4-5 euro. Karburanti është rritur gjithashtu, por është akoma më i lirë në zona sesa në Serbi, shkruajnë mediat greke.

Statistikat tregojnë se janë rritur çmimet e frutave, perimeve, vajit, bukës dhe produkteve të mishit. Megjithatë, ndryshe nga Gjermania, ku mungojnë disa ushqime, në Greqi deri tani ka gjithçka. Me kalimin e kohës, të ardhurit nga Serbia e kuptuan se për ta ia vlente më shumë të kishin një apartament në Greqi sesa të merrnin me qira apartamente çdo vit. Më vonë u kthye në biznes për disa individë.

Në vitin 2010 u miratua një ligj që banesat mund të jepeshin me qira individualisht, kështu që tani kemi një situatë ku serbët në Greqi marrin apartamente me qira për grekët. Në vitin 2017, çmimet filluan të rriten ndjeshëm dhe serbët tani mund t’i shesin apartamentet me dyfishin e shumës që i blenë fillimisht.

