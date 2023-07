Në Gjirokastër u zhvillua edicioni i dytë i festivalit “Travel Fest Albania”, festival i cili kishte në qendër dokumentarë që promovojnë turizmin dhe trashëgiminë kulturore.

Përgjatë dy netëve janë prezantuar 14 filma të autorëve të njohur nga vende të ndryshme të botës.

BURIM HALITI

REGJISOR

“Janë filmat me turizmin më së shumti nga filmat që kam parë kemi përzgjedhur filmat që kanë të bëjnë me turizmin, që kanë të bëjnë me kafshët në përgjithësi me turizmin nëpër botë, dhe kjo është një mundësi kur ti e shikon sesi në vende të ndryshme, larg Shqipërisë shikon sesi i kushtohet rëndësi dhe sesi mësojnë dhe sa interesant është që mbrojnë kafshët apo trashëgiminë kulturore që kanë.”