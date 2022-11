Një shqiptar i trafikuar ilegalisht në Britaninë e Madhe u kap duke transportuar kanabis me vlerë deri në 42,500 £ rreth Tyneside. Pjerin Lleshi ishte në timonin e një Audi të zi në Ponteland Road, Newcastle, në orën 20:40 të datës 3 korrik të këtij viti. Makina u shënua në një sistem policie se kishte lidhje me vepra penale, kështu që oficerët e ndalën atë.

Lleshi doli nga krahu i shoferit dhe tentoi të ikte, por u kap pas një ndjekjeje me këmbë. Në bagazhin e makinës, oficerët gjetën dy çanta të mëdha, të cilat përmbanin disa pako të mëdha vakum me kanabis dhe një telefon Nokia. Kur u arrestua, Lleshi tha: Unë kam qenë vetëm me makinë.

Kur droga u ekzaminua, u gjet se peshonin 9 kilogramë, me vlerë midis 29,750 dhe 42,500 £. Një ekspert i policisë për drogën tha se sasia e drogës e akuzuar se do të ishte në rrugën e tyre për t’u ndarë për tregtarët e nivelit të rrugës për ta shitur në sasi më të vogla. Lleshi, pa adresë fikse, u deklarua fajtor për posedim të kanabisit me qëllim furnizimin dhe u burgos për shtatë muaj e gjysmë në Gjykatën e Kurorës së Newcastle. Për shkak të kohës që ka mbajtur në paraburgim, ai do të lirohet menjëherë.

“Ti je shtetas shqiptar dhe ke hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe për të bërë punë legjitime, jo kriminale. Ju po e bënit këtë thjesht për përfitime financiare, 400 £, që ishte një shumë e konsiderueshme. Dyshoj se keni menduar se ishte gjithashtu e rëndësishme, përndryshe nuk do të kishit marrë rrezikun e transportit të drogës,” tha gjyqtari.

