Gazetari i Tv Klan, Merin Maçi në një raportim pranë Drejtorisë së Përgjithshme në Tiranë ka dhënë detaje në lidhje me hetim për drogën që ka zbuluar qentë antidrogë të policisë turke në valixhet e 2 shtetasve që vinin nga Shqipëria. Ngarkesa prej rreth 31.5 kilogramë kanabis ishte fshehur në dy valixhe pasagjerësh.

Gazetari Maçi bën të ditur se janë marrë në pyetje kontrollorët, por edhe personi që ka kryer procesin e kontrollit të 2 valixheve të pasagjerëve turq.

Merin Maçi: Nga informacionet që unë kam, janë marrë në pyetje kontrollorët, por edhe personi i cili ka kryer procesin e kontrollit të 2 valixheve të pasagjerëve turq dhe të paktën deri në këtë fazë, nuk ka një konkuzion lidhur me atë se çfarë ka çeduar pikërisht në identifikimin apo në evidentimin e lëndës narkotike. Ndalur tek procedura që kryhet me kontrollin e pasagjerëve, çantat të cilat kalojnë përmes bagazheve i nënshtrohen një kontrolli në skaner dhe të paktën nga ana e kontrollorëve, është autoriteti i plotë i cili i takon dhe për të kryer një kontroll më të imtësishëm apo jo. Më pas, janë efektivët e Policisë së Rinasit, një agjent i doganave i cili kryen kontrollin e imtësishëm kur valixhja konsiderohet me risk apo ka dyshime nga kontrollori i cili merr këtë valixhe për kontroll që mund të krijojë dyshimet se fshihet një send apo mjet i kundraligjshëm. Për rastin në fjalë, nuk është bërë një veprim i tillë dhe duhet thënë se deri më tani nuk ka një konkuluzion për mënyrën si është arritur.

Gazetari raporton se konfirmohet nga Komisariati i Policisë Rinas se nga kontrollet nuk është evidentuar drogë në valixhe. Maçi thekson se kjo lind dyshimet se 2 personat mund të kenë përdorur solucione apo medikamente që largojnë erën e kanabisit.

Merin Maçi: E vetmja gjë që konfirmohet të paktën nga informacionet pranë komisariatit të policisë Rinas është se çantat janë kaluar edhe përmes një verifikimi nga qentë antidrogë të kufirit, por të paktën nga kontrollet nuk është evidentuar diçka. Kjo lind dyshimet se 2 personat mund të kenë përdorur edhe medikamente apo solucione të cilat largojnë erën e kanabisit. Mbetet për t’u parë se cilat do të jenë përgjigjet e hetimet që kanë përfshirë jo vetëm autoritetet shqiptare por edhe ato turke të cilat në mënyrë të vazhdueshme shkëmbejnë informacion për të zbuluar nëse kemi të bëjmë me një linjë të re trafiku nga Rinasi në Stamboll.

