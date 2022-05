Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka reaguar pas aksidentit të sotëm në rrugën e Kavajës ku një makinë ‘G Class’ mori para çiftin Konomi dhe foshnjen e tyre 3-muajsh teksa po kalonin te vijat e bardha.

Në një postim në Facebook Braçe shprehet i tmerruar nga pamjet dhe thotë se në Tiranë ka kohë që të fortët sillen si zot me makina të shtrenjta dhe bëjnë çtë duan e nuk pyesin për ligj.

Sepse u be kohe qe, ne RRUGET E TIRANES sillen si zot TE FORTET, keta me keto makina, te shtrenjta e qe paraja e madhe ju jep nje status mbi cdokend tjeter, ne kufijte e TE DREJTES PER TE SHTYPUR; mbi ligjin po e po;