Ai përsëriti se largimi i tyre duhet të bëhet me peticion, që i hap rrugën edhe zgjedhjeve të reja.

“Udhëzimi administrativ është një instrument demokratik. Largimi i kryetarëve përmes këtij është një proces demokratik dhe gjithçka tjetër nuk është kërkesë e qytetarëve atje por janë kërkesa të Beogradit dhe ne nuk jemi këtu që të përkujdesemi për kërkesa të Beogradit.

Udhëzimi administrativ është forma demokratike e përmbushjes së një kërkesë të qytetarëve për largimin e kryetarëve nga zyrat. Nëse ka vullnet të qytetarëve për mbledhje të 20 për qind të nënshkrimeve pastaj do të organizohet votimi për largimin e kryetarëve të komunave.

Nëse rezultati është 50 plus një votë atëherë do të organizohen zgjedhjet. Nuk dua të flas për situatë hipotetike, por kush të garanton se serbët marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme nëse kryetarët japin dorëheqje. Pra mund të përsëritet e njëjta situate”, tha Elbert Krasniqi, ministër i administrimit të pushtetit local.

Në prag të takimit ndërmjet Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, i dërguari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, i tha Zërit të Amerikës të martën se pret nga palët të marrin seriozisht detyrimet e tyre, të dala nga marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, dhe të fillojnë përmbushjen e tyre për të shënuar përparim në zbatimin e saj. Takimi mes dy udhëheqësve do të mbahet të enjten në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, pas disa muajsh tensionesh dhe përshkallëzimi në Kosovë.

Zëvendës-Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit, Gabriel Escobar thotë se “Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si mënyrë për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe frutdhënëse ndërmjet dy vendeve”.

Ai beri thirrje dhe per doreheqjen e kryetareve te komunave ne veri, ne menyre qe serbet te marrin pjese ne zgjedhje. Per Escobar, peticioni qe kerkon Kurti, nuk eshte provuar me pare dhe as nuk ekzistojne rregulloret dhe ligjet per kete qellim.

Gabriel Escobar: Nëse doni të keni zgjedhje të reja me pjesëmarrjen e serbëve, mendoj se dorëheqjet janë rruga më e shpejtë, më e lehtë. Peticioni si nismë nuk është provuar ndonjëherë më parë. Në fakt, nuk ekzistojnë shumë nga rregulloret dhe ligjet për këtë. Megjithatë, po kërkojmë për çfarëdo mundësie brenda Kushtetutës, që do të mundësonte mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Po kërkojmë nga serbët që të marrin pjesë plotësisht në zgjedhje kur ato të vendoset të mbahen. Se si arrijmë deri aty, është çështje që do të diskutohet mes palëve. Por, gjithsesi besoj se dorëheqjet do të ishin më të shpejtat. Megjithatë, po e përcjellim situatën me shumë vëmendje./m.j