Nga Artur Ajazi

Sërish sherr me thika në shkollat tona. Kësaj here në Cakran të Fierit. Në fshat dhe jo në qytet. Duket se kjo gjë u kthye në fenomen, dhe kërkon masa drastike nga qeveria. Duhet futur në lojë Policia e Shtetit. Çdo minutë vonese, është me pasoje jete për nxënësit. Si ka mundësi, thika po zëvëndëson stilolapsin në shkolla. Kuptohet jo në masë, por mjafton mentaliteti që kanë shumica e nxënësve sot. Marrin para çdo mëngjes nga prindërit me preteksin se “do të ha diçka në pushim”, dhe nxitojnë dhe blejnë thika.

E tmerrshme. Si ka mundësi të ndodhë kjo gjë ? E nisim nga familja. Eshtë pikërisht familja, e cila ka marrë sot “grushte të fuqishme” nisur nga rrethanat dhe kondicionet e sistemit demokratik, nga ku ndodhin çdo ditë divorce, sherre mes bashkëjetuesve, burrit dhe gruas në syrin e fëmijëve, kushtet ekonomike, dikush të mira dhe dikush mundohet ti rrisë ato. Shoqëria dhe veçanarisht familja, po përjeton gjendje ‘shoku’, dhe ata që e pësojnë janë fëmijët, brezat e rinj. Nuk lind kriminel fëmija, ai bëhet rrugës, nga mungesa e edukimit, shkollimit, nga mungesa e socializimit, etj. Ka prindër sot që nuk dinë të merren me edukimin, apo dhe e mbyllin brënda katër mureve fëmijën derisa ai del “nga veza”, dhe pastaj turret mbi veset e këqija. Mungon edukimi nga familja, e cila transformohet në mosedukim në shkolla, pasi vështirësohet gjithë procesi.

Gjatë vitit 2024, ka patur shumë raste kriminale në shkolla. Ka pothuajse çdo vit. Drejtorët dhe mësuesit, ku nuk mungojnë edhe prindërit, kërkojnë vazhdimisht prani policore në dyert e shkollave, por deri sot gjithçka ka dështuar. Qeveria dhe kryeministri Rama, e kanë gati për zbatim projektin e sigurisë në shkolla. Ai projekt nuk duhet të vohohet asnjë ditë më shumë, pasi po shohim të agravojë situata kriminale në shkollat e vendit. Masa drastike duhet të merren nga Drejtoritë Rajonale të Arsimit, në bashkepunim me Policinë e Shtetit, në drejtim të rritjes së sigurisë në shkolla, duke nisur nga kontrollet e përditshme të çdo nxënësi, kryesisht atyre problematikë.

Duhet të futet në shkolla jo vetëm sistemi kamerave, por edhe “Thyerja e Notë në Sjellje”, deri në përjashtim. Masat disiplinore të shoqëruara me masa ligjore, duhen zbatuar pa asnjë vonesë në shkolla. Qeveria dhe strukturat e saj, i kanë të gjitha mundësitë logjistike dhe ligjore ti bëjnë “ZAP” elementët problematikë në shkolla. Kjo edhe për faktin sepse ata duhet të edukohen sot, sepse nesër patjeter do të jenë “gjahu” i grupeve kriminale. Thika në shkolla nuk duhet të zëvëndësojë kurrë stilolapsin tek nxënësit. Strukturat e shtetit në rrethe, duhet të dalin në terren, në tregje dhe dyqane lagjesh, dhe të penalizojnë ata që shesin thika dhe doreza metalike. Brezi i ri është në rrezik të madh.

Masat nga qeveria duhet të shoqërohen me iniciativa edhe nga vetë shkolla, për të vënë para përgjegjësive familjet e nxënësve problematikë. Dërgimi i tyre në Shkolla Riedukimi (si dikur) mbetet zgjidhja më e mirë, për ti futur ata në rrugën e mbarë. Nuk mund të tolerohet më kjo situatë alarmante, duke regjistruar dhe evidentuar autorët dhe viktimat e krimeve në shkolla.