Rusia ka krematoriume të lëvizshme në arsenalin e saj që mund të ndjekin forcat pushtuese dhe të “avullojnë” ushtarët e vdekur, sipas një raporti.

Ministria britanike e Mbrojtjes publikoi video të kamionëve që mund të djegin trupat një nga një dhe sugjeroi të mërkurën që Kremlini mund t’i vendosë ato në luftën e tij me Ukrainën për të fshehur numrin e viktimave, raporton The Telegraph.

“Nëse do të isha ushtar dhe do ta dija se gjeneralët e mi kishin aq pak besim tek unë, saqë më ndoqën nëpër fushëbetejë me një krematorium të lëvizshëm, ose të isha nëna ose baba i një djali, potencialisht të dislokuar në një zonë luftimi dhe qeveria ime të mendonte se mënyra për të mbuluar humbjet ishte një krematorium i lëvizshëm, do të isha thellësisht i shqetësuar”, tha për gazetën Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Ben Wallace.

“Është një efekt anësor shumë rrëqethës i mënyrës sesi rusët i shohin forcat e tyre,” tha ai për pamjet e postuara për herë të parë në vitin 2013.

Wallace pret “të shohë disa nga gjërat që kanë bërë më parë” dhe se përdorimi i një krematoriumi të lëvizshëm “ndoshta thotë gjithçka që duhet të dini për regjimin rus”, sipas Telegraph.

Presidenti rus Vladimir Putin i shpalli luftë Ukrainës të enjten dhe filloi menjëherë të lëshonte raketa.

Dhjetëra njerëz janë vrarë deri më tani, thanë zyrtarët ukrainas.

“Rusët sulmuan pabesisht shtetin tonë në mëngjes, siç bëri Gjermania naziste në vitet #2WW”, shkroi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky. “Që sot, vendet tona janë në anë të ndryshme të historisë botërore”, deklaroi ai dje./m.j