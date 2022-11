“Shqipëria kritikon mungesën e bashkëpunimit të Mbretërisë së Bashkuar mbi kalimet e Kanalit”. Ky është titulli i një shkrimi për emigrantët shqiptarë në median britanike “ The Guardian “.

Burime qeveritare në Tiranë thonë se Britania e Madhe ka dështuar të japë informacion ose të bien dakord për një marrëveshje deportimi

Një dështim i supozuar i Ministrisë së Brendshme për të ndarë me qeverinë shqiptare rrugët e ndjekura nga ata që mbërrijnë në Britani, po fajësohet për frenimin e përpjekjeve për të ndaluar kalimet e Kanalit.

Burime qeveritare në Tiranë thanë se përpjekjet e përsëritura për të marrë informacion nga Britania e Madhe për ata që udhëtonin me varkat e vogla kishin dështuar, duke i lënë ata të vepronin në errësirë.

Një arsye e mundshme për mospërcjelljen e informacionit nga Ministria e Brendshme britanike është formulimi i një marrëveshjeje të nënshkruar në vitin 2021 për dëbimet e përshpejtuara të atyre që vijnë ilegalisht.

Marrëveshja kuptohet se ndalon dhënien e informacionit “nëse shkëmbimi, përdorimi ose zbulimi i mëtejshëm” mund të nënkuptojë se u është dhënë atyre nga të cilët njerëzit kërkojnë strehim.

“Ne kemi bërë gjithçka që na është kërkuar”, tha një burim në qeverinë shqiptare. “E vetmja gjë që kemi kërkuar nga miqtë tanë britanikë është të na japin disa informacione për 140,000 shqiptarët që jetojnë në Britani. Vetëm Britania e Madhe ka informacion mbi rrugët.”

Më shumë se 38,000 emigrantë kanë mbërritur në Britani me varka të vogla përgjatë Kanalit deri më tani këtë vit. Rreth 12,000 raportohen si shqiptarë krahasuar me një total prej 800 vitin e kaluar dhe 50 në 2020.

Dan O’Mahoney, komandanti klandestin i kërcënimeve të Kanalit për Forcën Kufitare, i tha komitetit të përzgjedhur për punët e brendshme të Commons të hënën se numrat barazoheshin me “1% deri në 2%” të meshkujve shqiptarë të moshës 20 dhe 40 vjeç.

Burimet e qeverisë shqiptare shprehën zhgënjimin për mungesën e një bashkëpunimi efektiv, nisur nga shqetësimet për këtë çështje në qeverinë britanike.

Tirana ka siguruar oficerët e Forcave Kufitare për të operuar në Dover, siç kërkohet nga Zyra e Brendshme, dhe zyrtarët kanë kontrolluar ata që po fluturonin jashtë Shqipërisë.

Burimi tha, megjithatë, se rrugë të shumta po përdoreshin nga shqiptarët, duke përfshirë udhëtimin nga Kosova për të marrë një autobus në Gjermani dhe një tren për në Francë.

“Ata nuk po bëjnë asgjë të paligjshme derisa të hipin në varkat e vogla,” tha burimi.

Më tej besohet se shumë nga shqiptarët nuk kishin jetuar në Shqipëri, por gjetkë në Evropë.

Qeveria shqiptare nuk ka parë një rritje të nisjeve nga vendi që të korrespondojë me rritjen e numrit që kalojnë Kanalin.

Megjithatë, zhgënjimi kryesor në Tiranë është dështimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të zbatuar një marrëveshje për dëbimet e shpejta të atyre shqiptarëve që mbërrijnë ilegalisht në MB nëpërmjet një vendi të tretë të sigurt.

Mungesa e progresit në marrëveshje është në kontrast me marrëveshje të ngjashme që Shqipëria ka nënshkruar me Francën dhe Gjermaninë.

Numri i shqiptarëve që kërkuan azil në BE këtë vit ishte 41% më i ulët se në vitin 2019, para pandemisë Covid.

“Bëhet pak e mërzitshme të dëgjosh vazhdimisht se Shqipëria duhet të bëjë më shumë”, tha burimi. “Ata do të ndalonin së ardhuri nëse do të përballeshin me rrezikun që të ktheheshin menjëherë. Ka funksionuar në Gjermani dhe Francë.”

Të hënën, sekretarja e Brendshme, Suella Braverman, i tha Commons se kishte pasur “disa suksese në largimin e njerëzve në Shqipëri brenda një periudhe mjaft të shkurtër kohore, por ne duhet të shkojmë më tej dhe më shpejt”.

Por në shtator, Home Office pranoi në një letër drejtuar shoqatës bamirëse të refugjatëve Care4Calais, e cila kishte sfiduar politikën, se ata nuk mund të përshpejtonin deportimin e atyre që kërkonin azil.

Qeveria shqiptare po bën gjithashtu presion që Britania e Madhe të sigurojë rrugë ligjore më efektive për ata që duan të emigrojnë. Procesi i aplikimit për vizë u tha se ishte i shtrenjtë dhe i ngadaltë me vetëm 50/50 mundësi pranimi.

/s.f