Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka deklaruar se nuk është e nevojshme ndryshimi i hartës territoriale, pasi kjo sipas tij është e mjaftueshme që shërbimi të shkojë të qytetarët.

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, duke folur në Kuvend për raportin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale”, ka rrëzuar pretendimet e opozitës, e cila kërkonte një ndarje të re. Në cilësinë e ministrit që përgjigjet për pushtetin vendor, por edhe si hartues i reformës në vitin 2014, Çuçi ka bërë një paraqitje të plotë të efekteve pozitive që ka sjell ndarje e re territoriale me 61 bashki.

“Shpenzimet nga transfertat në pushtetit vendor janë rritur nga 34 mln lekë në 2015 në 57 mld në 2021, pra 67% më shumë. Si është administrata? Administrata është 35% më pak punonjës të aparatit. Kemi pasur 14401 punonjës dhe sot në 61 bashki 9585 punonjës. Pra, kemi 4816 burokratë të aparateve më pak se sa kemi pasur në 2014”, tha Çuçi.

“Edhe ky komision nuk e prishi traditën e daljes me dy raporte pas mbarimit të mandatit dhe dua të përpiqem që të jem sa më racional pasi për të thënë të vërtetën me dëshirën dhe përpjekjen për të dalë nga xhaketa e ministrit.

Keqardhje për raportin e Çupit se ka moskoherencë mes asaj që merr dhe tenton të bëj raporti në analizë me konkluzionin, raporti ishte negative, sikur asgjë nuk ka funksionuar, dhe nga ana tjetër bën një propozim, ku mban 85% të bashkive që ekzistojnë sot, të paktën të thuaje që ka pasur vështirësi dhe problem në implementim dhe të thoshte se mund të funksiononte më mirë, do doja që të ndaleshim me arritjet e ecurisë së reformës deri ditën e sotme se ka bërë një raport shumë realist, duke sjellë statistika, fakte dhe duke bërë rekomandime që do na vlejnë të gjithë, që do jem përgjegjës që në atë pjesë që më takon për t’i shtyrë përpara, nuk mund të ndihem mirë kur shoh se çfarë rezultatesh ka sjellë reforma territorial, duke i krahasuar me atë abstragim, kur thonim që do i shërbejë vendin për disa arsye, kam qejf. Drafti shumë i cekët për të dalë në përfundimin që duhet ndryshim i hartës territoriale.

Mund të thoni që ka ecur, por nëse thoni se 85% e bashkive kanë funksionuar, pjesa tjetër mund të funksionojë. Ka një moskoherencë dhe mendoj se është politike. Unë këtu nuk ndaj asnjë nga forcat politike për të konsoliduar pushtetin vendor. Dua të ndaleshim me arritjet, ecurinë e reformës deri në ditën e sotme.

Denaj ka bërë një raport shumë realist duke sjellë fakte dhe duke bërë rekomandime. Rekomandime që si ministër, në ato pjesë që më takojnë, do i shtyj përpara. Nuk ndihem mirë kur shoh se çfarë rezultatesh ka sjellë reforma territoriale duke i krahasuar me atë abstragim që bënim kur bënim reformën. Sot ku jemi me këto parametra?? deklaroi Çuçi.

Ndërsa për shifrat, Çuçi tha se sot në administratë ka 35% më pak burokratë.

Çuçi: Kemi rritje të buxhetit në tërësi, nga 2.1% të GDP-së, e kemi 3.2% në 2021-shin. Shpenzimeet totale, ku futen transfertat e kushtëzuara, kanë arritur në 5.8% të GDP-së në 2021. Shifrat flasin vetë. Shpenzimet totale të pushtetit vendor, janë rritur nga 34 mld lekë në 2015-ën, kanë shkuar në 57 mld në 2021, pra një rritje me rreth 67%. Si është administrata. Administrata është 35% më e vogël e aparatit. Kemi një ulje të numrit të aparatit dhe padiskutim që kur flasim, kemi pasur 14401, sot në 61 bashki kemi mbi 9 mijë punonjës. Kemi më pak burokratë të aparateve më pak. Kur vjen puna për shërbimet janë rritur. Janë 7 funksione që janë transferuar nga pushteti qendror në pushtetin vendor./m.j