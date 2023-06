Gjykata ka caktuar masën ‘arrest shtëpie’ për biznesmenin Vladimir Topi, 73-vjeç.

Prokuroria thotë se biznesmeni nga Lushnja që administron kompaninë e ndërtimit “Dricons”, ka paguar një shumë prej 3.3 milion lekë të vjetra tek sekretarja e Përgjithshme e ministrisë së Shëndetësisë, Joana Duro, me qëllim fitimin e një tenderi me vlerë 8 milion lekë të vjetra.

Tenderi i supervizimit në lidhje me rikonstruksionin e disa qendrave shëndetësore, çoi pas hekurave sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, Laura Shteto, me detyrë Specialiste e Nivelit të Lartë në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara.

Duro, e cila u arrestua me urdhër të SPAK, do të përfitonte 3.3 milionë lekë të vjetra për të favorizuar një kompani, për tenderin me vlerë 40 milionë lekë.

/s.f