Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ka reaguar për tensionet në veri të Kosovës duke thënë se largimi i Listës Serbe nga institucionet është akt përshkallëzimi.

“Të shqetësuar nga zhvillimet në veri të Kosovës. Dalja nga institucionet e Kosovës është një akt përshkallëzimi në një kohë kur nevojitet bashkëpunim dhe dialog konstruktiv. Ky nuk është momenti për të hequr dorë dhe bojkotuar. Ky është një moment kur dialogu nevojitet më shumë se kurrë”, shkroi Xhaçka.

Concerned by developments in North of #Kosova. Quitting #Kosova‘s institutions is an act of escalation at a time when cooperation & constructive dialogue is needed. This is not the moment for quitting & boycotting. This is a moment when dialogue is needed more than ever.

— Olta Xhaçka (@xhacka_olta) November 6, 2022