Andriy Yarmolenko, futbollisti ukrainas i West Ham, ka folur me forcë për konfliktin rus: “Ju lutem më tregoni se çfarë do të ndodhte nëse të gjithë së bashku, të bashkuar, do t’iu tregonim njerëzve se çfarë po ndodh realisht në vendin tim.

Unë njoh shumë rusë dhe të gjithë më thanë: Nuk duhet të ndodhë kështu dhe se presidenti ynë po sillet keq. Ndaj djema, ju që keni ndikim te njerëzit, tregoni masakrën që po ndodh në Ukrainë”.

Yarmolenko “sulmoi” sulmuesin e Zenit të Shën Petersburgut dhe kapitenin e kombëtares ruse, Artem Dzyuba: “E di që disave prej jush iu pëlqen të tregoni topet para kamerës (duke iu referuar dashurisë së Dzyubës për të postuar video në rrjetin social TikTok), por tani është koha t’i tregoni topet tuaja në jetën reale. Lavdi Ukrainës!”

Mykolenko, gjithashtu etiketoi Dzyuba në Instagram dhe e sulmoi ashpër: “Ndërsa ti hesht, kurvë, bashkë me shokët e tu, në Ukrainë vriten qytetarë paqësorë. Do të mbyllesh në shpellën tënde për gjithë jetën dhe mbi të gjitha, po turpëron fëmijët tuaj”.

Ish-trajneri i kombëtares ruse, Stanislav Cherchesov, konsideroi se ishte më mirë “të mos thirrej Artiom Dzyuba në grumbullim, për të mbrojtur ekipin dhe futbollistin nga tensioni dhe publiciteti tepër negativ”.

Pas publikimit të videos intime, në të cilën Dzyuba shfaqej i vetëm, lojtari ka marrë dënimin publik nga tifozët dhe trajneri i Zenit. “Kjo ishte ndoshta ndeshja më e vështirë e karrierës sime. Unë nuk jam perfekt dhe si gjithë të tjerët bëj gabime. Ne jemi të gjithë mëkatarë, për fat të keq, kështu që mund të fajësoj vetëm veten time”, – tha Dzyuba, sipas agjencisë TASS.

/a.r