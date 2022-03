Të gjithë pacientëve që janë trajtuar në Repartin e Toksikologjië për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike do t’u pezullohet leja e drejtimit dhe do ti nënshtrohen testimeve për të parë nëse janë ende përdorues droge apo jo.

Kjo nismë pritet të finalizohet së shpejti mes Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas rrugorëve, identifikimi i përdoruesve të drogës në timon pritet që të ulë rrezikun për qytetarët si pasojë e aksidenteve.

SKENDER ISMAILI

SHEF I SIGURISE RRUGORE

Një nismë tjetër që do të ndërmerret së shpejti është ajo me Ministrinë e Shëndetësisë për personat që janë nën efektin e lëndëve narkotike. Këta persona të gjithë në bazë të listës do të njoftohen, do tu pezullohet leja e drejtimit dhe do tu nënshtrohen testeve nëse janë apo jo nën efektin e lëndëve narkotike.