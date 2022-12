Ish-kryeministri Sali Berisha ishte dje i pranishëm në një drekë të organizuar nga kryebashkiaku i Shkodrës Bardh Spahia. Në nisje të këtij organizimi, Berisha mbajti dhe një fjalë, teksa parashtroi objektivat e Partisë Demokratike për vitin e ardhshëm.

Berisha tha se veriu e veçanërisht Shkodra, është zona më e diskriminuar nga ana e qeverisë. Sipas tij, qeveria e ka trajtuar Shkodrën më keq se edhe vetë pushtuesit që ka njohur ajo.

Kryetari i PD-së, shtoi se Partia Demokratike do të dalë forca dominuese politike në vend dhe se kjo do të dëshmohet me zgjedhjet e ardhshme lokale.

Berisha: Ne e mbyllim një vit, siç e dini me suksesin më kryesor në rrafshin e qeverisjes, Bashkinë e Shkodrës. Por ne tani, jemi në prag të një procesi elektoral i cili kërkon shumëfishimin e forcave tona në Shkodër dhe mbarë Shqipërinë. Nga ana tjetër, ne këtë përpjekje të madhe, kemi arsye të ndiyhemi krenar dhe të sigurt. E vërteta është, që viti që shkoi, nga asgjë më shumë se opozita, qëndresa nuk mund të cilësohet.

Ky është vetëm një stacion për ne. Duhet të arrijmë të bëjmë më tepër kudo. Në fushatë elektorale, me qytetarët, me grupin parlamentar. Të dëshmojmë kudo dhe në çdo gjë, PD-në forcë dominuese të shqiptarëve. Forcë dominuese në mbrojtjen e kauzave të drejta të shqiptarëve. Forcë dominuese në mbrojtjen e normave, standardeve, interesave kombëtare. Forcë dominuese në kuptimin, fuqia morale e vendit, dhe pas 14 majit, një forcë politike që arkivon në të shkuarën monizmin e kësaj qeverie që quhet Rilindje.

Nuk mund të mos theksoj një moment tjetër, e bëjë këtë në mënyrë absolute nga asnjë lloj shtytje tjetër, por thellësisht patriotike dhe atdhetare përsa kohë e dua këtë vend. Përpjekjet në Shkodër dhe kudo duhet të jenë të jashtëzakonshme. Shkodra dhe veriu trajtohen më keq se çfarë janë trajtuar nga pushtuesit që kanë njohur. Shkodra ka potenciale të një shteti. Zor të gjesh kund një zonë që të kombinojë brigjet më të bukura, ekosistemet më mahnitëse. Zor të gjesh një vend tjetër që të përfitojë kaq pak nga këto bukuri përrallore për shkak të diskriminimit politik, anti shqiptar të saj.

Në javën e fundit, në një debat me superministren e Edi Ramës, shprehet se rruga Vau i Dejës-Koman nuk ka të bëjë me turizmin. Të cilën filluam ta ndërtojmë dhe dhanë urdhër ta ndërprisnin. Ata që kanë digat, ata të cilëve u është ndryshuar jeta në shumë mënyra për shkak të liqenëve të mëdha, nuk kanë asnjë lidhje me to./m.j