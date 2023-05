Ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj ka dalë mëngjesin e sotëm në një konferencë për mediat, ku ka bërë një rezyme të ecurisë ekonomike të vendit në 3-mujorin e parë të vitit.

Sipas Ibrahimajt, të ardhurat kanë ardhur duke u rritur gjatë këtij tremujori, duke u ndikuar nga rritja e çmimeve, por edhe nga aktiviteti ekonomik.

Por për analistin Edvin Kulluri kjo nuk është e vërteta e plotë. Ai shkruan në rrjetet sociale se ato çfarë nuk i pëlqejnë për situatën ekonomike, Ibrahimaj i mban në faqen e pasme të fjalimit.

Ja reagimi i Kullurit në rrjete sociale:

Shume e lumtur ministrja e financave per forcimin e lekur pasi ka rene kosto e huase qe ka marre qeveria! Pra do paguajme me pak!

Por ministrja harron se eksportet humbin sidomos meqe jemi vend me deficit te madh tregtar dhe per turistet rriten shpenzimet pasi euro shkembehet ne vlere te ulet c’ka ul atraktivitetin e Shqiperise si destinacion!

Zonja Ibrahimi duhet te mesoje qe kur fliet per nje ceshtje mire eshte te thote te vertetat sic jane dhe jo me perzgjedhje, cfare i pelqen e thote e cfare nuk i pelqen e mban ne faqen e pasme te fjalimit!