Presidenti Ilir Meta foli mbrëmjen e sotme për tubimin e 2 Marsit të dy viteve më parë. Meta deklaroi se u kishte kërkuar ndërkombëtarëve që zbatoheshin të gjitha pikat për zhbllokimin e Gjykatës Kushtetuese. Ai tha se mori përgjigje nga ana e tyre tre javë pas tubimit.

“Çfarë të bëja unë. Më marrin në telefon ndërkombëtarë. Alo, shiko se ne kemi shumë respekt por se çfarë ke bërë ti lajmërim me 2 marsin. Gjykata Kushtetuese është sovraniteti i Shqipërisë. I them keni ju këtë shqetësim për mittingun? I them ekspertët tuaj pse japin konfirmime të tilla? I them e para për këto arsye janë gati për të bërë thirrje për t’i hequr nga manifestimi. Pasi unë të kthej ligjim i them që do bëjnë ata, dua garanci që qeveria nuk do e bëjë fakt të kryer por do presë derisa të vijë opinion i Venecias.

Ju të dënoni këtë veprim të njëanshëm të parlamentit për të aprovuar me procedura të përshpejtuara këtë gjë që minon edhe reputacionin tuaj. Dhe të biem dakord për një hetim të paanshëm të zbatimit të reformës në drejtësi. I thashë me jepni garanci për këto që kemi rënë dakord. Unë kurrë nuk mora një përgjigje për këtë letër me shkrim. Që të mos bëja 2 Marsin. Unë e mora një përgjigje tre javë pasi bëra 2 Marsin. Kur u pa atje që ishte gjithë ai popull. Ne duhet të dalim të themi me zërin tonë ndal kësaj kapjes së shtetit. Presidenti bëri çdo përpjekje të mos e bëjë 2 Marsin. Te ajo gjykata Kushtetuese fle lepuri i madh”, deklaroi Meta në Top Story.

Ai theksoi se nëse do zbatohej ligji me përpikmëri asnjë anëtar i Gjykatës Kushtetuese nuk do ishte sot aty. “Ky popull e kupton ku betohet anëtari i Gjykatës Kushtetuese. Unë kam qenë fair. Të gjitha veprimet e presidentit kanë qenë të arsyeshme dhe këtë e ka thënë edhe Venecia. Unë jo vetëm e kam lajmëruar Ardian Dvoranin si kryetar të KED. Unë jo vetëm që kisha njoftuar të gjithë ambasadat dhe kisha paralajmëruar të respektonin radhën ashtu si thotë kushtetuta.

Ruhet një balancë që ka një logjikë të caktuar. Unë e pashë që këta e kishin ndarë mendjen ta rrëmbenin. Unë e kam thirrur. Mora edhe avokaten e Popullit. Dhe ua sqaroj edhe njëherë. U them ju kam njoftuarr për këtë dhe atë. U them këtë gjë nuk e toleroj dhe nuk kemi interes të ndodhë një konflikt. Ditën tjetër ti i thua presidentit që qëndrimi jot nuk është i drejtë dhe do dalim ta themi sot këtë. Venecia foli shumë qartë për këto çështje. Nëse do zbatohej ligji me përpikmëri thuajse asnjë anëtar i Gjykatës Kushtetuese nuk do ishte aty”, u shpreh Meta.