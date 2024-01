Sekretari i punëve të jashtme i Mbretërisë së Bashkuar, David Cameron, zgjodhi Kosovën për vizitën e parë zyrtare jashtë vendit të tij për vitin 2024.

Mbrëmjen e së mërkurës zhvilloi një darkë pune me kryeministrin Albin Kurti, i cili shoqërohej nga shumë ministra të tij. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të kryeministrit, Kurti gjatë bisedës foli për garantimin e sigurisë dhe paqes në vend përballë sjelljes agresive dhe kërcënuese të Serbisë.

Ndërsa lordi Cameron, është shprehur krenar për mbështetjen që Britania i ka dhënë Kosovës.

“Duam që të ju ndihmojmë në rrafshin e sigurisë, atë të zhvillimit ekonomik, të qeverisjes dhe në të gjitha çështjet me të cilat përballeni”, raportohet të ketë thënë ministri i jashtëm sipas njoftimit të kryeministrisë.

Këtë qëndrim e zyrtarizoi dhe vetë gjatë konferencës për shtyp me homologen mikpritëse, Donika Gërvalla, madje konfirmoi se do të lobojë për njohje të reja për Kosovën. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, zyrtari i qeverisë së Rishi Sunak u takua dhe me presidenten Vjosa Osmani.

/a.r